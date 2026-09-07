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Katliam gibi kaza! Tır, patpatı biçti 4 kişi can verdi, 9 yaralı var

07.09.2026 - 20:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Katliam gibi kaza! Tır, patpatı biçti 4 kişi can verdi, 9 yaralı var

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Alaplı kara yolunda tır ile patpatın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Katliam gibi kaza Tır, patpatı biçti 4 kişi can verdi, 9 yaralı var

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi alına alındı.

Katliam gibi kaza Tır, patpatı biçti 4 kişi can verdi, 9 yaralı var

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Katliam gibi kaza Tır, patpatı biçti 4 kişi can verdi, 9 yaralı var

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Alaplı yolu Akkaya mevkisinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Konuyla ilgili olarak Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır aracının patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız yaralanmıştır. İhbarın alınmasının ardından emniyet, sağlık ve ilgili ekiplerimiz ivedi şekilde olay yerine intikal etmiş; yaralı vatandaşlarımıza ilk müdahaleler yapılarak sağlık kuruluşlarına sevkleri sağlanmıştır. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup, süreç ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz" denildi.

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