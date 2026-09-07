Katliam gibi kaza! Tır, patpatı biçti 4 kişi can verdi, 9 yaralı var

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Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Alaplı kara yolunda tır ile patpatın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi alına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Alaplı yolu Akkaya mevkisinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Konuyla ilgili olarak Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır aracının patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız yaralanmıştır. İhbarın alınmasının ardından emniyet, sağlık ve ilgili ekiplerimiz ivedi şekilde olay yerine intikal etmiş; yaralı vatandaşlarımıza ilk müdahaleler yapılarak sağlık kuruluşlarına sevkleri sağlanmıştır. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup, süreç ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz" denildi.