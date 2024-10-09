Katil Semih Çelik'in arkasındaki gizemli adamın kim olduğu ortaya çıktı

Ağır yaralanan Çelik, hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde Çelik’in, Uzuner’i öldürmeden önce evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil’i de (19) öldürdüğü belirlenmişti

Çelik’in intihar ettiği ana ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerde Çelik’in arkasında bulunan kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Bu kişinin müzakere polisi olduğu ortaya çıktı. Surlardaki hareketliliği fark eden polis ekipleri, kontrol için olay yerine çıkmış, cinayeti fark eden ekipler burada bir süre Çelik’i ikna etmeye çalışmıştı. İkna olmayan Çelik, kendini surlardan aşağı bırakmıştı.