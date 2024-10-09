Katil Semih Çelik'in arkasındaki gizemli adamın kim olduğu ortaya çıktı
İstanbul Fatih’te, 4 Ekim 2024’te Edirnekapı surlarının üzerine çıkan ve elinde bıçak bulunan Semih Çelik (19), okuldan arkadaşı İkbal Uzuner’i (19) öldürmüş, ardından boğazına ip geçirerek surlardan atlayarak intihar etmişti.
09.10.2024 - 13:15 |
Ağır yaralanan Çelik, hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde Çelik’in, Uzuner’i öldürmeden önce evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil’i de (19) öldürdüğü belirlenmişti
Çelik’in intihar ettiği ana ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerde Çelik’in arkasında bulunan kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Bu kişinin müzakere polisi olduğu ortaya çıktı. Surlardaki hareketliliği fark eden polis ekipleri, kontrol için olay yerine çıkmış, cinayeti fark eden ekipler burada bir süre Çelik’i ikna etmeye çalışmıştı. İkna olmayan Çelik, kendini surlardan aşağı bırakmıştı.