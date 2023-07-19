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Katar Emiri Al Thani'den Erdoğan paylaşımı: Memnuniyet duydum

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Doha'da ağırlamaktan memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.

19.07.2023 - 00:41 | | İHA
Katar Emiri Al Thani'den Erdoğan paylaşımı: Memnuniyet duydum

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’a yaptığı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ekonomik iş birliğini kardeş Türk ve Katar halklarının ortak çıkarlarını gözetecek bir şekilde gerçekleştirerek bir araya geldiklerini kaydederek, “Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Doha'da ağırlamaktan memnuniyet duydum” dedi.
Al Thani ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgenin ve dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli zorlukları tartıştıklarını belirterek, bu zorlukları ele almak için uluslararası dayanışmayı güçlendirmenin önemine vurgu yaptıklarının aktardı.

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