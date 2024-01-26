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Kastamonu'da otobüs devrildi! Çok sayıda ölü var

Kastamonu-Taşköprü karayolunda otobüs devrildi, ekipler olay yerine sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu Valisi Meftun Dallı kazada can kaybının 6'ya yükseldiğini, 33 yaralı olduğunu söyledi.

26.01.2024 - 08:02 | | İHA
Kastamonu'da otobüs devrildi! Çok sayıda ölü var

Kastamonu-Taşköprü karayolunda otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı kazada can kaybının 6'ya yükseldiğini, 33 yaralı olduğunu söyledi. Yaralıların 3'ünün sağlık durumu kritik.

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