GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKastamonu’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Kastamonu’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Kastamonu’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Kastamonu’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Kastamonu’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Kastamonu’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

01.01.2026 - 22:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Kastamonu’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Kastamonu’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle Merkez ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu'da devam eden kar ve soğuk hava sebebiyle Abana, Ağlı, Seydiler, Cide, Çatalzeytin, Küre, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde tüm kademelerde eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma günü, 1 gün süreyle ara verilmişti. Alınan kararla Kastamonu Merkez ilçedeki tüm kademelerde eğitim ve öğretime Cuma günü ara verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 2 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz merkezinde (merkez ilçede) örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Güncel Haberler

TOKİ 500 bin konut projesi! Kırklareli'nin kura çekimi 18 Şubat'ta yapılacak
#Gündem

TOKİ 500 bin konut projesi! Kırklareli'nin kura çekimi 18 Şubat'ta yapılacak

Erzincan'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Erzincan'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Erzincan'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Erzincan'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Iğdır'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Iğdır'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Iğdır'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Iğdır'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi