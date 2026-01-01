Kastamonu’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Kastamonu’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
01.01.2026 - 22:43Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle Merkez ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
Kastamonu'da devam eden kar ve soğuk hava sebebiyle Abana, Ağlı, Seydiler, Cide, Çatalzeytin, Küre, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde tüm kademelerde eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma günü, 1 gün süreyle ara verilmişti. Alınan kararla Kastamonu Merkez ilçedeki tüm kademelerde eğitim ve öğretime Cuma günü ara verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 2 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz merkezinde (merkez ilçede) örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.