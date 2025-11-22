Kastamonu'da köpeği tabancayla korkutmak isteyen muhtar kazara başka bir muhtarı yaraladı
22.11.2025 - 01:12Güncellenme Tarihi:
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancayla ateş eden köy muhtarı, kazara yanında bulunan meslektaşını vurdu.
Olay, Kastamonu'nun Daday ilçesi Çavuşlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı H.Ç. (49), kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancasıyla yere ateş etti. H.Ç.'nin tabancasından çıkan kurşun, yanında bulunan bulanan Karabük'ün Eflani ilçesi Osmanlar köyü muhtarı Mehmet Ulukaya'ya (46) isabet etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ulukaya Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ulukaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.