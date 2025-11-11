Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlundan acı haber! Cansız bedenleri bulundu

Haberin Devamı

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli arama çalışması başlatmıştı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince, Alantepe ve Köseali köylerinde ormanlık arazideki dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi.

Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini bildirdi.

ANNEDEN DE ACI HABER GELDİ

5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeninin bulunmasından yaklaşık 3 saat sonra da anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği, Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ve oğulun cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2 Kasım’dan bu yana aranan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın (5) aynı bölgede bulunduğu duyuruldu. Açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı’nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda Osman Yaşar Helvacı’nın ardından saat 15.20’de aynı bölgede anne Huriye Helvacı’nın da cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.