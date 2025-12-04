GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kastamonu'da ahşap ev alev alev yandı

04.12.2025 - 00:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu’da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Ümit köyü Kavun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat T.'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

