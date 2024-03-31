Kastamonu yerel seçim sonuçları 2024: Kastamonu belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Kastamonu'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Kastamonu yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Kastamonu'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Kastamonu büyükşehir belediye başkanlığı ve Kastamonu ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Kastamonuli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Kastamonu'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kastamonu'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Kastamonu 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

Kastamonu'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Kastamonuli vatandaşlar, 2024 Kastamonu seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Kastamonu 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

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KASTAMONU YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kastamonu Belediyesini 30.621 alınan oy ve %49.55 oy oranı ile MHP adayı RAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU kazanmıştır.

KASTAMONU İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Ayten Urganioğlu

Bora Çapraz

Erkan Güvenci

Hasan Baltacı

Hasan Şeşeoğulları

Hulusi Özbek

Kadir Yalçın

Meftun Kutlu

Metin Topaloğlu

Muammer Köksal

Muhammed Cemil Balta

Murat Gülen

Mustafa Bostancı

Mustafa Duman

Zahir Keleş

Yusuf Zaim

Yüksel Aydın

Yakup Akyol

Tahsin Babaş

Selim Yücel

Selahattin Bulanıkoğlu

Kastamonu'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Kastamonu'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

Kastamonu Seçim Sonuçları

Abana Seçim Sonuçları 2024

Ağlı Seçim Sonuçları 2024

Araç Seçim Sonuçları 2024

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Bozkurt Seçim Sonuçları 2024

Çatalzeytin Seçim Sonuçları 2024

Cide Seçim Sonuçları 2024

Daday Seçim Sonuçları 2024

Doğanyurt Seçim Sonuçları 2024

Devrekani Seçim Sonuçları 2024

Hanönü Seçim Sonuçları 2024

İhsangazi Seçim Sonuçları 2024

İnebolu Seçim Sonuçları 2024

Küre Seçim Sonuçları 2024

Merkez Seçim Sonuçları 2024

Pınarbaşı Seçim Sonuçları 2024

Şenpazar Seçim Sonuçları 2024

Seydiler Seçim Sonuçları 2024

Taşköprü Seçim Sonuçları 2024

Tosya Seçim Sonuçları 2024

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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.