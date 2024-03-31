Kastamonu yerel seçim sonuçları 2024: Kastamonu belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Kastamonu'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Kastamonu geldi. Kastamonu yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Kastamonu Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Kastamonu'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. İşte 31 Mart 2024 Kastamonu yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Kastamonu yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Kastamonu'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Kastamonu büyükşehir belediye başkanlığı ve Kastamonu ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Kastamonuli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Kastamonu'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kastamonu'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Kastamonu 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
Kastamonu'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Kastamonuli vatandaşlar, 2024 Kastamonu seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Kastamonu 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
KASTAMONU YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kastamonu Belediyesini 30.621 alınan oy ve %49.55 oy oranı ile MHP adayı RAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU kazanmıştır.
KASTAMONU İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Ayten Urganioğlu
Bora Çapraz
Erkan Güvenci
Hasan Baltacı
Hasan Şeşeoğulları
Hulusi Özbek
Kadir Yalçın
Meftun Kutlu
Metin Topaloğlu
Muammer Köksal
Muhammed Cemil Balta
Murat Gülen
Mustafa Bostancı
Mustafa Duman
Zahir Keleş
Yusuf Zaim
Yüksel Aydın
Yakup Akyol
Tahsin Babaş
Selim Yücel
Selahattin Bulanıkoğlu
Kastamonu'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Kastamonu'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ
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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.