GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKastamonu Azdavay’da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Kastamonu Azdavay’da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu Azdavay’da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

22.11.2025 - 23:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet SALMAN/AZDAVAY (Kastamonu), (DHA)

Kastamonu Azdavay’da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Azdavay ilçe merkezi çıkışında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 37 AEB 574 plakalı otomobil ile 37 EY 332 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan O.A, D.A, ve S.Ç., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel Haberler

Sakarya’da köprü üstünde çarpışan otomobiller bahçeye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
#Gündem

Sakarya’da köprü üstünde çarpışan otomobiller bahçeye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’da araç yanında tüfek ve kan izleri, cesedi ise 150 metre aşağıda bulundu
#Gündem

Sakarya’da araç yanında tüfek ve kan izleri, cesedi ise 150 metre aşağıda bulundu

Kastamonu Azdavay’da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
#Gündem

Kastamonu Azdavay’da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı