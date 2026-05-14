Kasapoğlu, Roma’da NATO PA toplantısına katıldı

Haberin Devamı

Roma’da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu (GSM) ile Siyasi Komisyon Ortak Toplantısı kapsamında; Avrupa-Atlantik güvenliği, Körfez bölgesinin istikrarı ve gelecekteki refah arasındaki stratejik bağlantılar değerlendirildi. Toplantılarda, NATO’nun Güney Komşuluk Bölgesi’ndeki olası ortaklık imkanları ayrıntılı biçimde ele alınırken; enerji güvenliği, deniz yollarının korunması, göç rotaları, dezenformasyon faaliyetleri ve siber tehditler gibi başlıkların günümüzün çok boyutlu stratejik rekabet ortamının temel unsurları haline geldiği vurgulandı.

NATO’nun güney kanadında iş birliği, dayanışma ve ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesinin ön plana çıktığı Roma’daki görüşmelerde Dr. Kasapoğlu, değişen güvenlik ortamına karşı “360 derece güvenlik yaklaşımının” önemini vurgulayarak; terörizm, düzensiz göç, enerji arz güvenliği, hibrit tehditler ve bölgesel krizlerin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğinin altını çizdi.

Toplantı kapsamında ayrıca, NATO müttefikleri, Ukrayna’nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğini bir kez daha vurguladı ve uluslararası hukuka dayalı düzenin korunmasının önemine dikkat çekti.