Kartalkaya'daki otelin restoranı faciadan 19 gün önce denetlenmiş! İşte o rapor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Yerlikaya yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya çıktığını hayatını kaybedenlerin 56'sının kimliklerinin belirlendiğini ve yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

YENİ RAPOR ORTAYA ÇIKTI: YÖNETMELİĞE UYGUN

Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2025'te yanan otelle ilgili yaptığı çalışmanın raporu ortaya çıktı. İtfaiye raporunda, otelde inceleme yapıldığı, herhangi bir aksaklığa işaret etmediği görüldü.

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın aktardı, ortaya çıkan yeni rapor şöyle:

İlgili tarihli dilekçenin üzerine Kartalkaya Mevkii Bolu adresinde şirketiniz / şahsınız tarafından açılmak istenilen 70 m2 kapalı alan 'Kafe Restoran' faaliyet konulu işyerinizin Müdürlüğümüz personeli tarafından yangın güvenliği yönünden yapılan incelenmesi tamamlanmış olup,

1- İşyeri içerisinde 1 adet 6 kg'lık KKT'li yangın söndürme cihazlarının mevcut olduğu

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2- Kaçak akım rölesinin mevcut olduğu

3- İşyerinde acil aydınlatmasının mevcut olduğu

4- İşyer içerisinde LPG tüpü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği,

Ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir.

Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliği uygundur.

09.07.2015 tarihli 29411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 9.'ncu Kısım 1. Bölüm "Yangın güvenliği Sorumluluğu" altında belirtilen 124'ncü maddesinde "Yapı, blok, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu ve özel kurum kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip ve yöneticiler sorumludur." 125'nci maddesinde ise "Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi" ibareleri almaktadır. Belirtilen maddeler gereği işlem tesis edilmesi hususumuzu bilgilerinize rica ederim.

Sedat Gülener

Belediye Başkan Yardımcısı

'EN AZ İKİ ARAÇLIK İTFAİYE EKİBİ OLMALI'

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, yangında güvenliğik ile ilgili ciddi eksiklikler olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Toplu kullanım alanlarının dış cephelerinin yangına dayanıklı malzemelerden yapılması gerekiyor. Bu bölgelerde en az iki araçlık bir itfaiye ekibi bulundurulmalı ve oteller gerekli tedbirleri almalıdır. Bölgede iki araçlık itfaiye ekibini oteller desteklemelidir. İtfaiyenin kolay müdahale edebilmesi için binaların giriş ve arka yollarının planlanmış olması gerekiyor. Binalar yılda en az bir kez kontrol edilmeli ve güvenliği sağlayamayan binalarda 300-500 kişinin barındırılması engellenmelidir.”

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PERİYODİK KONTROL

Yangın Mühendisi Mustafa Salih Korkmaz da, “Oteller özelinde yangına sebebiyet veren başlıca etmenlerin; kullanıcı dikkatsizlikleri, mutfakta gerekli önlemlerin alınmaması, elektrik tesisatındaki problemler ve zamanında yapılmayan bakım-onarım olduğu görülmektedir. Yangın da ilk bilgilere göre benzer nedenlerden ortaya çıkmış ve hızlı bir şekilde yayılmıştır. Otelin konumu ve yapım tarihi, itfaiye yollarındaki kısıtlı imkânlar yangınla mücadelede zorluk yaratığı görülüyor. Bu üzücü olay bizlere yangın güvenlik sistemlerinin periyodik kontrollerinin yapılmasının hayati olduğunu göstermektedir” diye konuştu.