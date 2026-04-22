Kartal'da yangın paniği: Çöplük alan duman oldu!

Yangın, saat 18.45 sıralarında Yunus Mahallesi Istranca Sokak'ta meydana geldi. Sokak'ta bulunan çöplük alandaki atıklar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çıkan yoğun duman nedeniyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.