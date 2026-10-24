KARTAL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARI! Bu mahalle kapsama alındı

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İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını ilgilendiren yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi. Kartal ilçesine bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde sınırları belirlenen bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. Karar, 24 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 11924 sayılı karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73'üncü maddesi kapsamında alındı. Düzenlemeyle birlikte Gümüşpınar Mahallesi'ndeki belirli alanların kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında değerlendirilmesinin önü açıldı.

GÜMÜŞPINAR MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLDİ

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul'un Kartal ilçesindeki Gümüşpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı kapsamına alındı.

Ancak karar mahallenin tamamını kapsamıyor.

Dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen yerlerin sınırları, Cumhurbaşkanı Kararı'nın ekindeki kroki ve koordinat listesiyle belirleniyor.

Bu nedenle Gümüşpınar Mahallesi'nde evi, arsası veya iş yeri bulunan herkesin taşınmazının otomatik olarak dönüşüm alanına dahil edildiği söylenemez.

Hangi taşınmazların karar kapsamında bulunduğunun belirlenmesi için Resmî Gazete'de yayımlanan harita ve koordinat bilgilerinin incelenmesi gerekiyor.

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HAZİNE ARAZİLERİNİN SATIŞINA YENİ KOŞUL

11924 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda Hazineye ait taşınmazlarla ilgili de bir hüküm bulunuyor.

Buna göre kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı içerisinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazine taşınmazları, dönüşüm amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Düzenleme, proje alanındaki bütün özel mülkiyet taşınmazlarının satışının yasaklandığı anlamına gelmiyor.

Satışa ilişkin koşul, kararda belirtilen şekilde belediyelere devredilen Hazine taşınmazlarını ilgilendiriyor.

KARTAL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gümüşpınar Mahallesi'nde belirlenen alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi, bu bölgelerdeki bütün binaların hemen yıkılacağı anlamına gelmiyor.

24 Ekim'de yayımlanan kararda çalışmaların hangi tarihte başlayacağına, hak sahiplerinin ne zaman taşınacağına veya olası tahliye işlemlerine ilişkin ayrıntılı bir takvim açıklanmadı.

Karar, öncelikle belirlenen alanların hukuki statüsünü düzenliyor.

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Dönüşümün nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntıların ise imar planları, uygulama kararları ve yetkili kurumların duyurularıyla netleşmesi gerekecek.

GÜMÜŞPINAR MAHALLESİ'NDE EVİ OLANLAR NE YAPMALI?

Kararın ardından bölgede taşınmazı bulunan vatandaşlar açısından ilk önemli konu, evlerinin veya arsalarının ilan edilen alanın sınırları içerisinde kalıp kalmadığı.

Çünkü Cumhurbaşkanı Kararı, Gümüşpınar Mahallesi'nin tamamını değil, koordinatları belirlenmiş bazı bölümlerini kapsıyor.

Bu nedenle taşınmaz sahiplerinin karar ekindeki sınır ve koordinat bilgilerini esas alması gerekiyor. Parsel bazında durumun netleştirilmesi için ilgili belediyenin imar birimlerinden bilgi alınabilir.

Kararda hak sahiplerine verilecek konutların büyüklüğü, taşınma yardımı, kira desteği veya dönüşümün hangi yöntemle gerçekleştirileceğine ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

23 Ekim 2026 tarihini taşıyan 11924 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 24 Ekim 2026 tarihli ve 33410 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Kararın yürütülmesinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı sorumlu olacak.

Böylece Kartal'ın Gümüşpınar Mahallesi'ndeki sınırları belirlenmiş alanlar için kentsel dönüşüm ve gelişim sürecinin hukuki dayanağı oluşturuldu. Projenin uygulama aşamaları ve hak sahiplerini doğrudan ilgilendiren ayrıntılar ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak.