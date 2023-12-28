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Kars’ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Kars’ta yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 18 litre sahte içki ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

28.12.2023 - 12:18 | | DHA
Kars’ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi.

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Kent merkezinde bir iş yerine baskın yapan ekipler, sırt çantasına gizlenmiş 32 şişe halinde 18 litre sahte içki ve 70 litre etil alkol ele geçirildi. Sahte içkilerle ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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