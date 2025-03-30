Kars'ta korkunç kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.
Selim yönünden Sarıkamış istikametine seyreden Erdem Zenci idaresindeki hafif ticari araç, Karahamza köyünden ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf Dere, Muhammed Salih Zenci, Ahmet Zenci, Volkan Aslan ve İsmet Doğan yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, Kars merkez ile Selim ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralı
Selim Devlet Hastanesine götürülen İsmet Doğan ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan sürücü Murat Can Çınar, kurtarılamadı.
5 yaralının durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Jandarma ve polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı.