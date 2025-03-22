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Kars'ta kış uykusundan uyanan ayılar şehir merkezinde böyle görüntülendi

22.03.2025 - 09:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Kars Sarıkamış’ta kış uykusundan uyanan boz ayılar yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek bulmak üzere TOKİ lojmanlarına gelen anne ve yavru ayılar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde anne ayının ayakta yavrularıyla birlikte yiyecek aradığı ve zaman zaman durup çevreyi kontrol ettiği anlar yer alıyor.

Yavru ayıların meraklı tavırları ise dikkat çekti. Anne ve yavru ayılar daha sonra gözlerden kayboldu. Sarıkamış’ta sıkça rastlanan boz ayılar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yiyecek bulmak için sık sık ilçe merkezine iniyor. Boz ayıların ilçe merkezinde dolaşmasına ise ‘Sarıkamış’ta sıradan bir gün’ deniliyor.

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