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Kars'ta bir çocuğun hayatını kaybettiği kurşunlama olayında 9 kişi gözaltına alındı

Kars’ta bir çocuğun hayatını kaybettiği ve bir düğün salonun kurşunlandığı olayla ilgili olarak şüpheli 9 kişi gözaltına alınarak işlemlerine başlandı.

30.10.2024 - 09:16 | | İHA
Kars'ta bir çocuğun hayatını kaybettiği kurşunlama olayında 9 kişi gözaltına alındı

Kars’ta öğlen saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun kurşunlandığı olayda kaldırımda arabasıyla oynarken kurşunun isabet etmesi sonucu 6 yaşındaki M.P.E. hayatını kaybettiği olayda, olay yerinden araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ekipler olaya karışan M.A., A.A., Y.Y., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli 9 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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