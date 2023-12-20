Kars'ta 5 katlı binada patlama: 6 yaralı

Olay, Şehitler Mahallesi Ahmet Arslan Bulvarı'nda 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Binayı saran alevleri görenlerin ihbarıyla itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Patlama sırasında evde bulunan 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden durumu ağır olan bir kişi Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne diğer yaralılar ise Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik gerekçesiyle bina boşaltıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlendi.

VALİ POLAT OLAY YERİNDE

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Ziya Polat gazetecilere yaptığı açıklamada, “Herhangi bir sıkıntı yok Allah’a şükür, hastalarımızı kontrol amaçlı hastanelerimizde tutuyoruz. Üniversite hastanemizdeki vatandaşımızın durumuna bakacağız, belki de sevk edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun, arkadaşlarımız burada incelemelerimiz devam ediyor. Rabbim büyüğünden korusun” dedi. (DHA)

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MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Doğal gaz sıkışması sebebiyle patlama yaşanan binanın 5'inci katında mahsur kalan Himalayan cinsi 'Limoş' isimli kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Binadan çıkarılan kedi, boşaltılan binadaki çalışmaları izleyen sahibi Nilgün Cavdar'a teslim edildi. Kedisine kavuşan Nilgün Cavdar, sevinçle olay yerinden ayrıldı. (DHA)