Kars'ın cazibe merkezi: Peynir müzesi

Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi olarak 2022 yılında ziyarete açılan, 1734 yılında inşa edilen ve Kars merkezde bulunan tarihi Süvari Tabya binasında hizmet veren Kars Peynir Müzesi, sadece bir sergileme alanı olmanın ötesinde, peynirin kültürel ve tarihi yolculuğuna ışık tutuyor. Müzede, Kars'a özgü gravyer, tulum ve kaşar peyniri gibi peynir çeşitlerinin yapım süreçleri, kullanılan aletler ve geleneksel yöntemler detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ziyaretçiler, peynirin sütten sofraya uzanan meşakkatli yolculuğuna tanıklık ederken, aynı zamanda bölgenin zengin tarım ve hayvancılık kültürü hakkında da bilgi edinebiliyor.



"Çok güzel görülmesi gereken bir yer"

Peynir Müzesi'ni görmek için Samsun'dan gelen Ahmet Aydın, "İlk defe geliyorum Peynir Müzesi harika, herkese tesviye ediyorum, görülmesi gereken bir yer. Bu sıcakta burası buz gibi bir yer, çok güzel, herkesin gelmesini tesviye ediyorum" dedi.

"Peynirin yapılış aşamaları bizi etkiledi"

Artvin'den Kars'a tatil amacıyla geldiklerini belirten Tuğba Er, "Çok beğendik, interaktif olması çok hoşumuza gitti. Peynirin yapılışının bütün aşamalarını görmemiz bizi heyecanlandırdı. Kars kaşarının meşhur olduğunu biliyoruz. Burada gravyer ve Kars kaşarının yapılış aşamalarını görmemiz bizi etkiledi. Çocuklarımızın da aynı şekilde burada yer alması güzel bir deneyim oldu" diye konuştu.

"Kars turizmine büyük katkı"

Kars Valiliği ve ilgili kuruluşların desteğiyle hayata geçirilen Peynir Müzesi, şehrin turizm potansiyelini önemli ölçüde artırdı. Müze, Kars'ı ziyaret eden turistler için mutlaka uğranılması gereken bir durak haline geldi. Kış turizminin yanı sıra, müze sayesinde dört mevsim boyunca ziyaretçi çeken Kars, ekonomik olarak da önemli bir hareketlilik yaşıyor. Müze, Kars'ın kültürel mirasını korumak ve tanıtmak adına atılmış dev bir adım olarak nitelendiriliyor.

Kars Peynir Müzesi'nin açılışı, şehrin sadece doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla değil, aynı zamanda benzersiz gastronomik kültürüyle de öne çıktığını bir kez daha kanıtlıyor.