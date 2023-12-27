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Kars Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti

Kars'ta kalp krizi ve beyin kanaması geçiren altmış bir yaşındaki Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

27.12.2023 - 17:13 | | Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)
Kars Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti

Harun Hayali, 8 Aralık'ta göğsündeki ağrı şikayeti ile Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Hayali, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Hayali, burada da beyin kanaması geçirdi. Daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Hayali, bugün tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayali'nin cenazesi, yarın memleketi Sarıkamış'ta toprağa verilecek.

 

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