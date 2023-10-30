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Karısını baltayla öldüren "Komando dede"nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Karısını baltayla katleden "Komando dede" emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Adana'da "Komando dede" olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni, karısını baltayla öldürmüştü. Emniyetteki ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu, yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" diyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30.10.2023 - 10:03 | | ADANA (İHA)
Karısını baltayla öldüren "Komando dede"nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Olay, 26 Ekim günü sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar'da meydana geldi.

İddiaya göre, 'Komando dede' olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), 65 yaşındaki eşi Ayşe Cebeci'ye sabah saatlerinde balta ile saldırdı.

Karısını baltayla öldüren Komando dedenin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

İbrahim Cebeci, eşinin başına defalarca balta ile vurarak öldürdü. Ardından Cebeci, mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeci'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen İbrahim Cebeci'nin ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Karısını baltayla öldüren "Komando dede"nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Karısını baltayla öldüren "Komando dede"nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

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