Kargolar yılbaşında açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak kargo çalışma saatleri

31.12.2025 - 17:53
Kargo gönderisi bekleyen ya da paket göndermeyi planlayan vatandaşlar, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Özellikle yılbaşı öncesi alışveriş yoğunluğu nedeniyle “31 Aralık’ta kargolar açık mı?” ve “1 Ocak’ta kargo dağıtımı yapılıyor mu?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, resmi tatil takvimine göre kargo firmalarının yılbaşı çalışma düzeni nasıl? İşte detaylar…

Yılbaşının gelmesiyle birlikte kargo işlemleriyle ilgili soru işaretleri de arttı. Vatandaşlar “Yılbaşında kargolar açık mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

Özellikle yılbaşı günü ve çevresindeki tarihlerde kargo firmalarının çalışma düzeni, planlarını buna göre yapmak isteyenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

31 ARALIK'TA KARGOLAR AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için PTT kargo dahil tüm kargolar faaliyetlerine hafta içi diğer günlerde olduğu gibi devam edecekler. Yani 31 Aralık'ta kargo dağıtımı ve teslim alım işlemleri yapılacak.

1 OCAK'TA KARGOLAR AÇIK MI?

1 Ocak resmi tatil olduğu için kargolar kapalı olacak.

