KarayollarÄ±nda yeni dÃ¶nem Bakan resmen duyurdu, artÄ±k deÄŸiÅŸiyor...

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu Kuzey Marmara Otoyolu KÄ±nalÄ± mevkiine takÄ±lan 'motosiklet dostu' oto-korkuluklarÄ±n takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerde aÃ§Ä±klama yaptÄ±. KaraismailoÄŸlu'nun yanÄ±nda TÃ¼rkiye Motosiklet Federasyonu Milli TakÄ±mlar KaptanÄ± Kenan SofuoÄŸlu, TÃ¼rkiye Motosiklet Platformu BaÅŸkanÄ± Zafer Ã–zsoy ve Ã§ok sayÄ±da motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ de yer aldÄ±.

"RÄ°SKLERÄ°N YÃœKSEK OLDUÄžU KESÄ°MLERE KOYUYORUZ"

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, Sultangazi'de geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde hayatÄ±nÄ± kaybeden basÄ±n mensubu Rauf Gerz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve meslektaÅŸlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. BakanlÄ±k olarak trafik seyrinde can ve mal gÃ¼venliÄŸini en Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele sergilediklerini belirten KaraismailoÄŸlu, "Bu kapsamda karayollarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerinde motosiklet koruyucu oto-korkuluk sitemlerini kuruyor, mevkii sayÄ±sÄ±nÄ± ve uzunluklarÄ±nÄ± da artÄ±rÄ±yoruz. KarayollarÄ± Ã¼zerindeki motosiklet koruyucu oto-korkuluk sistemlerimiz kaza anÄ±ndaki Ã§arpÄ±ÅŸma ÅŸiddetinin azalmasÄ±na yÃ¶neliktir. Bu oto-korkuluklarÄ± motosiklet kazalarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve risklerin yÃ¼ksek olduÄŸu kesimlere koyuyoruz" dedi.

"40 BÄ°N METRE PLANLAMIÅžTIK AMA BUNU Ã‡OK Ã‡OK DAHA ARTIRACAÄžIZ"

2021 sonu verilerine gÃ¶re 25 milyon taÅŸÄ±tÄ±n yÃ¼zde 15'inin motosikletli taÅŸÄ±tlardan oluÅŸtuÄŸunu ve bu sayÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 3 milyon 800 bine tekabÃ¼l ettiÄŸini vurgulayan Bakan KaraismailoÄŸlu, "Maalesef kazalar hepimizi sarsÄ±yor ve dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor. Bununla mÃ¼cadele etmek istiyor ve tek bir kardeÅŸimizi daha kaybetmek istemiyoruz. Hepimize bÃ¼yÃ¼k gÃ¶revler dÃ¼ÅŸÃ¼yor. KazalarÄ± azaltmak, yol gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayan motosiklet dostu bariyer uygulamalarÄ±nÄ± artÄ±rmamÄ±z gerektiÄŸini de Ã§ok iyi biliyoruz. KarayollarÄ±mÄ±zÄ±n kaza tespit tutanaÄŸÄ± analizlerine gÃ¶re en Ã§ok risk taÅŸÄ±yan hat ve noktalara bugÃ¼ne kadar 13 bin metrenin Ã¼zerinde motosiklet koruyucu oto-korkuluk sistemlerini kurduk. Bu yÄ±l iÃ§erisinde de 40 bin metreye yakÄ±n oto-korkuluk sistemi yapmayÄ± planlamÄ±ÅŸtÄ±k ama bunu Ã§ok Ã§ok daha artÄ±racaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.Â

KarayollarÄ±ndaki her tÃ¼r ve model araÃ§larÄ±n ortak kullanÄ±m hakkÄ± olduÄŸuna deÄŸinen KaraismailoÄŸlu, "AraÃ§larÄ±mÄ±zdaki tekerlek sayÄ±sÄ±, bize Ã¶ncelikli geÃ§iÅŸ Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ kesinlikle vermez. Ã–zellikle bÃ¼yÃ¼k araÃ§larÄ±n yanlarÄ±ndaki kÃ¶r noktayÄ± da gÃ¶ren ayna sistemini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmasÄ± gerekiyor" dedi.Â

"MOTORCULARIN DA BÄ°R CAN TAÅžIDIÄžINI ANLAMALARI GEREKÄ°YOR"

Kenan SofuoÄŸlu ise "YapÄ±lan kazalarda sadece sÃ¼rÃ¼klenmeden sonra ayaÄŸa kalkÄ±p gitmek varken hayatÄ±nÄ± kaybeden motorcu sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸecektir. Tabi ki bariyerler kesin Ã§Ã¶zÃ¼m olamaz, sonuÃ§ta hem motosikletÃ§inin hem otomobilcinin trafikte motorculara saygÄ± duymasÄ± gerekiyor. GeÃ§en hafta aÄŸabeyimizi kaybettiÄŸimiz kazayÄ± izlediÄŸimde gerÃ§ekten ben Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o kazada esasÄ±nda sadece olay bariyer deÄŸil. Evet bariyere Ã§arptÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti motorcu aÄŸabeyimiz ama; Ã¶te yandan da bir otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ vardÄ±. 4 ÅŸerit birden kenara gelip motorcunun Ã¶nÃ¼ne kÄ±rÄ±p hayatÄ±nÄ± kaybetmesine sebep oldu. Bu davaya bakacak hakim savcÄ±nÄ±n kesinlikle bu ÅŸofÃ¶rÃ¼ silahla cinayet iÅŸlemiÅŸ gibi muamele yapmasÄ± gerekiyor. Ã–yle bir ders olsun ki bir daha aynasÄ±nda motosiklet gÃ¶ren insanlar motorcularÄ±n da bir can taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamalarÄ± gerekiyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"SEVDÄ°KLERÄ°MÄ°Z GÃœVENLÄ° YOLLARDA MOTOSÄ°KLET SÃœRECEKLER"

Motosikletlilerin daha gÃ¼venli yollarda sÃ¼rmesi iÃ§in motorcu dostu bariyerler yapÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼jdesini 13 yÄ±ldÄ±r beklediklerini belirten TÃ¼rkiye Motosiklet Platformu BaÅŸkanÄ± Zafer Ã–zsoy "BugÃ¼ne kadar birÃ§ok kapÄ± Ã§aldÄ±k, birÃ§ok cevaplar aldÄ±k. KÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k noktalar yapÄ±ldÄ± belki ama yetersizdi. Onlar kendileri de bunu itiraf ettiler. Bu konuya artÄ±k eÄŸileceklerini, motosikletlilerin 'Katil bariyer' dediÄŸimiz bu oto korkuluklar nedeniyle canlarÄ±nÄ± kaybetmeyeceklerini Ã¶ÄŸrenmek bizim bayramÄ±mÄ±z demek. O yÃ¼zden tÃ¼m yetkililerimizi tebrik ediyor, teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bundan sonra daha gÃ¼venli bir gelecekte, daha gÃ¼venli bir yollarda bizlerden sonraki nesil de dahil olmak Ã¼zere evlatlarÄ±mÄ±z, sevdiklerimiz gÃ¼venli yollarda motosiklet sÃ¼recekler. Ve modern hayatÄ±n gÃ¶stergesi olan motosiklet ÅŸu an 3 buÃ§uk 4 milyon arasÄ± sayÄ±mÄ±z var ama inanÄ±yorum ki bu hamleden sonra 10 milyona ulaÅŸacak ve trafik sorunu da Ã§Ã¶zÃ¼lecektir" ifadelerini kullandÄ±.(DHA)

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