Karaman'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Karaman'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Karaman'da beklenen buzlanma ve don sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde hava sıcaklıklarında düşüşle birlikte buzlanma ve don olaylarının yaşanmasının beklendiği belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak'ta il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.