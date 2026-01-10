Karadenizli zekası: 6,5 kilometrelik yol ulaşıma böyle açıldı

Haberin Devamı

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi birkaç gün önce İl Özel İdaresi ekiplerince açılan yolların yeniden kapanmasına neden oldu. Özellikle Çiçekli Mahallesi bölgesinde ulaşımın aksaması üzerine mahalle sakinleri kolları sıvadı.

Birkaç gün önce karla mücadele ekiplerinin temizlik çalışması yaptığı yol, dün gece bastıran yağışın ardından normal araçların geçişine tamamen kapandı. Mağduriyet yaşamak istemeyen mahalle sakinlerinden İbrahim Karabulut, Remzi Yolcu ve Osman Karabulut, kendi arazi tipi araçlarını kar küreme aracına dönüştürdü.

Vatandaşlar, araçlarının arkasına bağladıkları "V" yapılı ahşaptan yapılan özel aparatın üzerine ağırlık koyarak karla kaplı yolu temizlemeye başladı.

6,5 kilometrelik yol ulaşıma açıldı

Çiçekli Mahallesi'nden başlayarak dünyaca ünlü Karaca Mağarası'na kadar uzanan 6,5 kilometrelik güzergahta hummalı bir çalışma yürüten üç arkadaş, o anları cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.

Kar kalınlığının normal araçların seyrine engel olduğu bölgede, arazi aracının gücü ve arkasındaki aparatın etkisiyle yol kısa sürede güvenli hale getirildi.