Karadeniz'de bulunan doğalgazın taşınması için boru hattını serecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin karaya çıkarılması için hem deniz hem de karada çalışmalar devam ediyor. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki, 102 bin 32 groston ağırlığındaki 'Castorone' isimli gemi, derin sularda 3 ay boyunca doğalgaz boru serimi yapacak.





'Castorone' dün Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan ve karadan görüntülendi.

BOĞAZDA GEMİ TRAFİĞİ GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek olan derin denizde boru indirme gemisi Castorone'nin, 5 kılavuz kaptan ile birlikte, Nene Hatun acil müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-10, Kurtarma-11, Kurtarma-12 Römorkörleri ve 8 hızlı tahlisiye botu refakatinde İstanbul Boğazı geçişine başlaması nedeniyle, İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak ve çift yönde askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

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