19.09.2025 - 12:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Karadeniz hırçınlaştı: Dev dalgalar 4 metreyi aştı

Ordu’da etkili olan kuvvetli rüzgar, Karadeniz’de dev dalgalara neden oldu. Altınordu, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde rüzgarın etkisiyle dalga boyu yer yer 4 metreye ulaştı.

Ordu'nun Altınordu, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde rüzgar etkisini gösterdi. Karadeniz'de rüzgar nedeniyle yer yer yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Dalgalar limanlarda bulunan tekneler için tehlike oluşturdu. Öte yandan bazı vatandaşlar iskelelerden dalgaları cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı.

