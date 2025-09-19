Karadeniz hırçınlaştı: Dev dalgalar 4 metreyi aştı

Ordu'nun Altınordu, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde rüzgar etkisini gösterdi. Karadeniz'de rüzgar nedeniyle yer yer yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Dalgalar limanlarda bulunan tekneler için tehlike oluşturdu. Öte yandan bazı vatandaşlar iskelelerden dalgaları cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı.