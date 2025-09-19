Karadeniz hırçınlaştı: Dev dalgalar 4 metreyi aştı
Ordu’da etkili olan kuvvetli rüzgar, Karadeniz’de dev dalgalara neden oldu. Altınordu, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde rüzgarın etkisiyle dalga boyu yer yer 4 metreye ulaştı.
Ordu'nun Altınordu, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde rüzgar etkisini gösterdi. Karadeniz'de rüzgar nedeniyle yer yer yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar oluştu.
Dalgalar limanlarda bulunan tekneler için tehlike oluşturdu. Öte yandan bazı vatandaşlar iskelelerden dalgaları cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı.