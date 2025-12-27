Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Safranbolu ilçesine bağlı Bağlar ve Esentepe mahallelerinde gece yarısından itibaren etkili olan yağış sonrası araçların üzeri beyaza büründü. Kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıkarak karın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Annesiyle birlikte dışarı çıkan 4 yaşındaki Buğlem, kar yağışı dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek kar topu oynamayı sevdiğini söyledi.