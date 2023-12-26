GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kara sınır kapılarında yaya geçiş dönemi başlıyor
ABONE OL

Kara sınır kapılarında yaya geçiş dönemi başlıyor

Avrupa'ya açılan Kara sınır kapılarından pandemi döneminde yaya geçişlerin yasaklanmasının ardından alınan yeni karar il yaya geçişi uzun süreden sonra tekrardan başlıyor.

26.12.2023 - 09:34 |
Kara sınır kapılarında yaya geçiş dönemi başlıyor

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kara sınır kapılarında pandemi döneminde Edirne Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, yasaklanan Bulgaristan tarafına yaya geçişi yeniden başlıyor.

Kadıköy'de ailenin iz peşinde olduğu cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKadıköy'de ailenin iz peşinde olduğu cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktıHaberin Tüm Görselleri

Avrupa’ya açılan Kara sınır kapılarından yaya geçişlerin bir süre önce yasaklanmasının ardından alınan yeni karar gereği 26 Aralık 2023 Salı gününden itibaren saat 10.00'dan itibariyle yaya geçişlerine izin verileceği kara sınır kapılarından yaya geçişlerin başlanacağı ifade edildi. Türkiye Bulgaristan vatandaşlarına kimlikle seyahati serbest bırakırken, Edirne Valiliği’nin pandemi döneminde aldığı ‘gümrüklerde yaya geçiş yasağı’ ise yarından itibaren sona erdiriyor.

GÜNCEL HABERLER

MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

İzmir'de terör operasyonu; 10 gözaltı

İzmir'de terör operasyonu; 10 gözaltı

MKP terör örgütü üyesi hükümlü yakalandı

MKP terör örgütü üyesi hükümlü yakalandı