Kar yağışı İstanbul’u sert vurdu, uyarılar art arda geldi! 30 yıl sonra bir ilk! ‘Yanmıştık’ deyip KA etkisini açıkladı...

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması! Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları etkili oldu. Alınan son bilgilere göre kar yağışı bugün de etkisini gösterecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise açıklamasında Mart ayı rekoruna dikkat çekti. Saat saat kar yağışı etkisini artırarak sürdürürken Aybar Fırtınası denilen soğuk ve yağışlı havanın yarın İstanbul'da etkisini yitirmesi bekleniyor.

MİKDAT KADIOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İstanbul semalarında dikkat çeken hava akımları var. Meteoroloji ve afet yönetimi profesörü Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un kuzeyinden gelen yağışın neden daha az kar yağışına neden olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kadıoğlu, şunları kaydetti:

Sadece Deniz Etkili Kar yağış olsaydı yanmıştık. İstanbul'un kuzeyine gelen yağış şekilde görüldüğü gibi 'Karadeniz Alçağı'nın (KA) kuzey batı ve doğulu akımları tarafından engelleniyor. İster inanın ister inanmayın KA İstanbul'u şu an karsız bırakıyor.

Sadece Deniz Etkili Kar yağış olsaydı yanmıştık 😳 İstanbulun kuzeyine gelen yağış şekilde görüldüğü gibi Karadeniz Alçağının (KA) kuzey batı ve doğulu akımları tarafından engelleniyor. İster inanın ister inanmayın KA İstanbulu şu an karsız bırakıyor 🙁⛈ pic.twitter.com/gNCtMAOlV9 — Mikdat Kadıoğlu (@Mikdatca) March 12, 2022

AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'DA YOĞUN KAR

Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

İMAMOĞLU O VERİYE DİKKAT ÇEKTİ: FLORYA İSTASYONU KAYDETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını bugün yaşayacağız. Kar yağışı öğleden sonra İstanbul'da çok etkili olacak" dedi.

Dün gece son 30 yılın en soğuk derecesinin ölçüldüğünü vurgulayan İmamoğlu, "Bu gece sabaha karşı son 30 yılın Mart ayının en soğuk derecesi ölçüldü. Florya istasyonumuzda eksi -4.4 ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk hep beraber. Bu soğuk havanın özellikle kuzey kesimlerinde daha düşük derecelerde olduğu iletildi. Eksi 7-8 e varabilen, bunun hissedilen derecelerin de eksi 15'lere düştüğü bildirildi. Bu Sibirya soğuğu diye tarif edilen hava koşullarının şehrimize ne kadar yüksek etki gösterdiğinin bir ölçümü diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Öğleden sonra başlayacak kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulunan İmamoğlu, "Meteorolojinin uyarısı öğle sonrası yoğun bir kar yağışı şeklinde ki bugün diğer günlerin tamamı kadar yağış bekleniyor. Sabah belli bölgelerde kar yağışları oldu. Şu an belli bölgelerde havanın açık olması, bazı yerlerde hatta güneşin kendini göstermesi hiçbir vatandaşımızı aldatmasın. Bugün bütün bu 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışı yaşayacağız. Bu kar yağışı öğleden sonra İstanbul'da çok etkili olacak. Dolayısıyla dışarıya çıkılmaması, mecbur kalmadıkça asla araba kullanılmamasını istiyoruz. Toplu taşıma hizmetinizde. Bu bakımdan lütfen toplu taşımayı kullanmaya devam ediniz" diye konuştu.

'KAR KALINLIĞI 50 CM'YE ÇIKABİLİR'

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, 'İstanbul’da kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Yağışın daha da şiddetlenmesini bekliyoruz. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını önemle hatırlatırım. Bugün kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 cm’ye ulaşabilir.' Dedi.

EN YOĞUN SAATLERİ AÇIKLADILAR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İBB Başkanı İmamoğlu, bugün 18.00 ila 06.00 saatleri arasında yağışın artacağını belirtti.

VALİ YERLİKAYA'DAN BİR UYARI DAHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışıyla ilgili uyarılarını yenileyerek 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun' dedi.

KAR NE ZAMAN ETKİSİNİ YİTİRECEK?

Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AYBAR NE DEMEK?

Aslında meteorolojik bilgilerde 'Aybar' diye bir tanım yok. Aybar Anadolu'da çetin geçen soğuk kış günlerinden dolayı halk tarafından takılan bir isim. Sözlükte ise gösterişli, heybetli ve görkemli anlamlarına geliyor.