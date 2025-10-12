GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kar yağışı etkili oldu! Araçlar kaydı, ulaşım aksadı

12.10.2025 - 21:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)

Erzincan-Sivas karayolunun Kızıldağ mevkisinde kar yağışına sürücüler hazırlıksız yakalandı. Özellikle ağır tonajlı araçların kar nedeniyle kayması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bölgede etkili olan yağmurun ardından yaşanan kar yağışı Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde ulaşımı aksattı. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan özellikle ağır tonajlı bazı araçlar yoldan çıkarak ulaşımın kısa süreliğine trafiğe kapanmasına neden oldu. Karayolları ve ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, trafik kontrollü olarak sağlanmaya çalışılıyor.

