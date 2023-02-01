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Kar yağışı ekipleri harekete geçirdi: Araçların lastikleri tek tek kontrol edildi

Kocaeli'de yüksek kesimlere kar yağmasının ardından trafik polisleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

01.02.2023 - 18:27 | | İHA
Kar yağışı ekipleri harekete geçirdi: Araçların lastikleri tek tek kontrol edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Kontrol noktası oluşturan ekipler, araçlarda kış lastiği olup olmadığını, lastik diş derinliklerini ve evraklarını kontrol etti. Uygulamada, sürücülerin araçlarına kış lastiği taktığı görüldü. Denetimden memnun kalan sürücüler, kış lastiklerini taktıklarını ifade ederek, vatandaşlara da bu yönde uyarılarda bulundu.

Kar yağışı ekipleri harekete geçirdi: Araçların lastikleri tek tek kontrol edildi

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