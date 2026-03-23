Kar ve heyelan ulaşımı aksattı! Mahsur kalanlar kurtarıldı

Siirt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve heyelanlar nedeniyle kapanan yolların açılması ve mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde birçok noktada yoğun mesai harcadı. Pervari ilçesinde Çemekare mevkii ile Kaymakam Çeşmesi bölgesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan yaklaşık 15 araç, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ayrıca aynı bölgede mahsur kalan öğretmenleri taşıyan servis aracı da güvenli şekilde kurtarıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar grup yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol ise, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Şirvan ilçesine bağlı Adıgüzel köy yolunda yaşanan heyelan sonrası bölgeye ekipler sevk edilirken, köy içerisinde meydana gelen heyelanlara yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Pervari ilçesine bağlı Keskin–Karşıyaka grup yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol da yürütülen çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı. Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.