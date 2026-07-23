93 yaşında her gün kapısını açıyor! 70 yıllık taş kahvehaneyi tek başına yaşatıyor

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Kahvehanenin en önemli özelliğinin odun ateşinde, bakır kazan ve bakır demlikte hazırlanan çay olduğunu ifade eden Koyun, "Bu çayın tadını içen bilir. Odun ateşinde demlenen çayın lezzeti bambaşka oluyor. Hala buraya sadece çay içip sohbet etmek için gelenler oluyor. Ben de hiç kimse gelmese de yine çayımı demleyip kapılarımı 70 yıldır açık tutuyorum" diye konuştu.Köy nüfusunun büyük bölümünün büyükşehirlere göç ettiğini dile getiren Koyun, bugün eskisi kadar ziyaretçi gelmediğini belirterek, "Millet hep İstanbul'a gitti. Ben artık 93 yaşındayım. Gidecek bir yerim de yok. Gelen olursa sohbet ediyoruz, olmazsa burada oturuyorum. Ölene kadar da bu kahvehaneyi açık tutacağım" ifadelerini kullandı.