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Trakya’da ‘sarı gelin’ görsel şöleni! Tarlalar altın sarısına büründü

23.07.2026 - 13:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)

Türkiye'nin bitkisel yağ deposu Trakya’da yaz mevsimiyle birlikte açan ve halk arasında ‘Sarı gelin’ olarak bilinen ayçiçeği tarlaları, büyüleyici manzaralarıyla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Edirne başta olmak üzere bölgenin dört bir yanında tarlalar sarıya bürünürken, üreticiler yüksek verim beklentisiyle bakım çalışmalarını sürdürüyor.

1Trakya’da ‘sarı gelin’ görsel şöleni! Tarlalar altın sarısına büründü

Trakya'da yaz mevsimiyle birlikte açan, halk arasında ‘Sarı gelin’ olarak adlandırılan ayçiçekleri, tarlalarda oluşturduğu görüntülerle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

2Trakya’da ‘sarı gelin’ görsel şöleni! Tarlalar altın sarısına büründü

Edirne başta olmak üzere Trakya'nın dört bir yanında çiçek açan ayçiçekleri, bölgenin bereketini simgelerken güzel görüntüler oluşturuyor.

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3Trakya’da ‘sarı gelin’ görsel şöleni! Tarlalar altın sarısına büründü

Özellikle sabahın ilk ışıkları ve gün batımında altın sarısına bürünen tarlalar, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

4Trakya’da ‘sarı gelin’ görsel şöleni! Tarlalar altın sarısına büründü

Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacının karşılanmasında stratejik öneme sahip olan ayçiçeği, Trakya ekonomisinin de temel tarımsal ürünleri arasında bulunuyor.

5Trakya’da ‘sarı gelin’ görsel şöleni! Tarlalar altın sarısına büründü

Üreticiler, verimli bir hasat dönemi geçirmek için tarlalarındaki bakım çalışmalarını sürdürürken, iklim koşullarının olumlu seyretmesi halinde bu yıl da yüksek verim bekliyor.

6Trakya’da ‘sarı gelin’ görsel şöleni! Tarlalar altın sarısına büründü

Bir yandan ülke ekonomisine katkı sunan ‘Sarı gelin’ tarlaları, diğer yandan Trakya'nın doğal güzelliklerine ayrı bir renk katıyor.

7Trakya’da ‘sarı gelin’ görsel şöleni! Tarlalar altın sarısına büründü

Yaz aylarının simgelerinden biri haline gelen ayçiçeği tarlaları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere de görsel bir şölen sunuyor.