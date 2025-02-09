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Kar üstünde güç savaşı! Karakucak güreşlerinde kazanan belli oldu

09.02.2025 - 08:16Güncellenme Tarihi:
Kar üstünde güç savaşı! Karakucak güreşlerinde kazanan belli oldu

Artvin'in Şavşat ilçesi Veliköy'de bu yıl 26'ncısı düzenlenen Kar Üstü Karakucak Güreşleri nefes kesti.

Şavşat ilçesi Veliköy köyünde, bu yıl 26'ncı Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri yapıldı.

Kar üstünde güç savaşı Karakucak güreşlerinde kazanan belli oldu

Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği ve Şavşat Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyona 11 kategoride 80 sporcu katıldı. Güreşlere Tokat'tan katılan Rıza Yıldırım, başpehlivan ünvanını aldı.

Kar üstünde güç savaşı Karakucak güreşlerinde kazanan belli oldu

 

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