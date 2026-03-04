GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kar geri dönüyor! MGM uyardı: Buzlanma, don ve çığ riski var

04.03.2026 - 08:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceğini duyurdu. Bayburt ve çevresine buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Açıklamada, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yer yer sis ve pus hadisesi görülmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bölgedeki yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda ise çığ tehlikesi bulunduğu vurgulanarak, hem yetkililerin hem de vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

