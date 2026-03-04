Kar geri dönüyor! MGM uyardı: Buzlanma, don ve çığ riski var

Açıklamada, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yer yer sis ve pus hadisesi görülmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bölgedeki yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda ise çığ tehlikesi bulunduğu vurgulanarak, hem yetkililerin hem de vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydedildi.



