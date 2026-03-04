GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzincan'dan gururlandıran haber! Türkiye'de ilk ve tek: Yıllardır biliniyordu, resmen onaylandı
HaberlerGündem Haberleri Erzincan'dan gururlandıran haber! Türkiye'de ilk ve tek: Yıllardır biliniyordu, resmen onaylandı

Erzincan'dan gururlandıran haber! Türkiye'de ilk ve tek: Yıllardır biliniyordu, resmen onaylandı

04.03.2026 - 07:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan'dan gururlandıran haber! Türkiye'de ilk ve tek: Yıllardır biliniyordu, resmen onaylandı

Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıdığı belirtilen Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Haberin Devamı

Erzincan Belediyesi tarafından yapılan başvuru sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu, 26 Aralık 2023 tarihli (No: C2023/000353) başvuruyu kabul ederek "Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu"nu menşe adıyla tescilledi.

İLGİLİ HABER

Adana'da şehrin kalbinde büyük dönüşüm: D-400’de kesintisiz ulaşım başlıyor
Adana'da şehrin kalbinde büyük dönüşüm: D-400’de kesintisiz ulaşım başlıyor

Belediyeden yapılan açıklamada, sürecin Belediye Başkanı Bekir Aksun’un talimatları doğrultusunda başlatıldığı belirtildi.

Erzincandan gururlandıran haber Türkiyede ilk ve tek: Yıllardır biliniyordu, resmen onaylandı


Coğrafi işaret belgesinde, maden suyunun özellikle yüksek magnezyum değeriyle öne çıktığı vurgulandı. Erzincan merkeze yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Ekşisu mevkisinde doğal kaynaklardan çıkan maden suyunun, içerdiği mineraller sayesinde sağlık açısından önemli özellikler taşıdığı ifade edildi.

İLGİLİ HABER

Bursa'da ilginç anlar... Baba kaputa oturdu, rekor ceza geldi
Bursa'da ilginç anlar... Baba kaputa oturdu, rekor ceza geldi

Açıklamada, kaynağında kaptaj sistemiyle toplanan maden suyunun paslanmaz krom borularla fabrikaya ulaştırıldığı, el değmeden robot sistemleriyle şişelenerek tüketime sunulduğu kaydedildi.

Erzincandan gururlandıran haber Türkiyede ilk ve tek: Yıllardır biliniyordu, resmen onaylandı

Halk arasında "Ekşi Su" olarak bilinen doğal maden suyunun, tescille birlikte resmi olarak coğrafi işaretle koruma altına alındığı bildirildi.

Güncel Haberler

ALTIN FİYATLARI DİPTEN DÖNDÜ: Bugün ( 4 Mart Çarşamba) gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte canlı alış-satış fiyatları...
#Ekonomi

ALTIN FİYATLARI DİPTEN DÖNDÜ: Bugün ( 4 Mart Çarşamba) gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte canlı alış-satış fiyatları...

Kar geri dönüyor! MGM uyardı: Buzlanma, don ve çığ riski var
#Gündem

Kar geri dönüyor! MGM uyardı: Buzlanma, don ve çığ riski var

İstanbul'da kanlı akşam: Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 1 ölü 2 yaralı
#Gündem

İstanbul'da kanlı akşam: Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 1 ölü 2 yaralı