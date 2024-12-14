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Kar bir anda bastırdı, kara yolu ulaşıma kapatıldı

Ardahan'ı etkisi altına alan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşanırken, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Damal-Posof Karayolu ulaşıma kapatıldı.

14.12.2024 - 08:57 | | İHA
Kar bir anda bastırdı, kara yolu ulaşıma kapatıldı

Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Ardahan-Şavşat ve Ardahan -Damal-Posof Karayolu'nda ulaşım kapatıldı. Karayolları 183. Şube Şefliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Damal-Posof Karayolu'nun ulaşıma kapandığı belirtilerek, "Söz konusu kapalı yollarımızda karla mücadelenin yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.
Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat Karayollarının yanı sıra tüm yollarda kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı aksattığı belirtilen açıklamada, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.

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