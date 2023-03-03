Kapıkule'de, TIR'da 13 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen TIR'ı kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında kullanılan yeni nesil teknolojik sistemler aracılığıyla kontrolden geçirdi. Kontrol sırasında aracın altında şüphe uyandıran şeffaf renkli paketler bulunduğu tespit edildi. Fiziki olarak ve kapalı devre kamera sistemleriyle izlenen araç, ekipler tarafından detaylı şekilde arandı. Yapılan kontrolde aracın önceden şüpheli olarak belirlenen bölgesinde 13 kilo esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.