Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi açıklaması: Bir süre daha devam edecek

Kandilli Rasathanesi 23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir bilgilendirme notu yayınladı.

Rasathane açıklamada, 26 Nisan 2025 tarihi itibariyle 445 artçı sarsıntı meydana geldiğinin bilgisini verdi.

İlk ana depremin ardından 5,2 büyüklüğünde iki ana artçı depremin daha olduğunu dile getiren Kandilli Rasathanesi, Deprem artçı aktivitesinin genellikle Orta Marmara ve Kumburgaz segmenti arasında, 15-20 km’lik bir alan içinde yoğunlaştığını ifade etti.

Rasathane ayrıca şu bilgileri verdi:

"Deprem, Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedilmiştir. Deprem merkez üssündeki aletsel şiddet MMI 8 ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değeri V'e kadar ulaşmıştır.

Deprem ivme kayıtlar incelediğinde; yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı görülmüştür.

ilgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Bu uyar 16:53 itibar ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduguna dair mesaj ile sonlandırılmıştır.”

Haberin Devamı

Kandilli Rasathanesi ayrıca artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edeceği ve yetkili kurumların açıklamalarının dikkate alınması ifade edilerek vatandaşların riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.