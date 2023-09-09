Kanal İstanbul'da son durum ne? Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir mühendis olarak ve bir yönetici olarak büyük projeler bize heyecan veriyor. Mutlu ediyor.

Bizde birçok şey kazandırdık. 2002 yıllarında karayollarında şehirler arasında yollardaki ortalama hız40 kilometre saatti. Bu yatırımlarla bunu yaklaşık 90 kilometre saate çıkardık. Hepimizin en kıymetlisi zaman. Yine otoyollarımızı 1700 kilometrelerden 3600 kilometrelere çıkardık. Araç sayısı 2002’de 8 buçuk milyon civarındaydı şimdi 27 milyonu geçti. 500 noktada araç sayılarını ölçüyoruz. Taşıt kilometrelerde 10 kata varan artış var. 5’te bire düşürdük ölüm sayılarını. Yollarda ekolojik köprüler yapılıyor. Onlarca köprü karayollarında çalışır halde.

YOLLAR ELEKTRİKLİ ARACA HAZIR MI?

2053’te 0 emisyon anlayışımız var. Elektrikli gemilere kadar çalışmamız var. Elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulmasını teşvik ediyoruz, ciddi bir mesafe alındı. TOGG'la birlikte süreci hızlandırdık. 2035'te satılan iki araçtan biri elektrikli olacak.

Türkiye’de otoyol işletmeciliğinde önemli seviyeye geldik. 7 firmamız var bu alanda. Ülkemizin ulaştırma ve ticarette nerelere gelebileceğini konuşuyoruz. Yeni projeksiyonlar tespit ediyoruz. Yap-işlet-devret aynı zamanda finansman modelidir. Asla kaliteden taviz vermiyoruz. Çanakkale köprüsünde 5 yıl öngörüldü, 4.5 yılda bitirildi. Çanakkale’de Koreliler var. İzmir-İstanbul yolu çalışmasında İtalyanlar var.

KANAL İSTANBUL'DA SON DURUM!

İstanbul Boğazı en zor su yollarından birisi. Günlük yoğun bir trafiği var. Yılda 35 ile 40 bin arasında bir gemi geçişi var. İstanbul'un boğaz trafiği var. Şu anda biz İstanbul trafiğini tek yönlü olarak veriyoruz. İstanbul boğazını çift yönlü geçiş olarak göremezsiniz.

Dünya ticareti deniz üzerinden gelişiyor. Kanal İstanbul projesi bizim tarafımızdan bitti. Kanal İstanbul civarında bir konut rezerv alanı olacak. Belki Kanal İstanbul'a başlamadan önce konutlara başlamış oluruz.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ediyor. Sazlıdere’de yaptığımız köprü ile bir bakıma başladık. 15-20 milyar dolarlık bir yatırım bekliyor. Bir takvim derseniz hemen vermeyeyim müsaadenizle."

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARDA SON DURUM

Deprem sabahı Adıyaman’a gitmiştik, 60 gün kaldık. Acil ihtiyaçları tespit ettik ve üzerimize düşenleri yaptık. Deprem bölgesinde 4 veya 5 kata müsaade edilecek. Yeni altyapılar gerekiyor. Kalıcı konutlara insanlarımız taşındığında yol veya altyapı sorunu olmayacak. 350-400 kilometre yol yapacağız. Bu sene ve önümüzdeki senenin sonuna kadar hepsini bitiririz.

DEPREMDE GSM HATLARI NASIL ÇALIŞACAK?

Operatörler kriz anında sistem paylaşımına gidecek. Deprem bölgesine 500 adet seyyar baz istasyonu gönderdik. Mümkün olduğunca depremden etkilenmeyen binalar yapmak.

HATAY'DAKİ PİST NASIL YENİLENECEK?

Hatay Havalimanı hasar gördü. Fay kattı 3 dört noktada pisti kesti. Hızlı bir onarımla ekipler için kullanılabilir duruma getirdik. Havalimanını bulunduğu yere yapma kararı aldık. Terminal binasında bir hasar yok. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. 3 bin metre standardında pist yapılacak. Tamamen yeni bir pist yapılacak. Zeminde ciddi iyileştirmeler yapılacak, sudan etkilenemeyecek. Önümüzdeki sene içinde inşallah bitireceğiz. 2024 yılında devreye alınacak.

İSTANBUL VE ANKARA'YA YENİ YOL

Ankara İstanbul arasındaki ihtiyaçları tespit ediyoruz. Ankara İstanbul arasında yeni bir otoyol çalışması yapıyoruz. Karayolu 3. 3,5 saate düşecek. Bunun projesi en az 3 yıl sürer. Yapması ile birlikte 7-8 yılı bulur.

YÜKSEK HIZLI TREN

350 kilometre hızla yeni bir süper hızlı tren. Ankara- İstanbul arası 80 dakika sürecek. Burada proje olarak otoyala göre daha ileri noktadayız. Bir 5 yıl gibi bir süre düşünebiliriz. Tren Haydarpaşa'ya kadar gelecek."