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Kamyonetin üstüne çÄ±ÄŸ düÅŸtü! Yüksekova'da korkutan anlar...

Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde, seyir halindeki kamyonetin Ã¼zerine Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ dahil 2 kiÅŸi, kar kÃ¼mesi altÄ±nda kalan araÃ§tan yara almadan kendileri Ã§Ä±ktÄ±.Â

20.03.2022 - 14:39 | | YaÅŸar KAPLAN/ YÃœKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
Kamyonetin üstüne çÄ±ÄŸ düÅŸtü! Yüksekova'da korkutan anlar...

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YÃ¼ksekova'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, hayatÄ± olumsuz etkilerken, ilÃ§eye 25 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Cevizli kÃ¶yÃ¼nden YeÅŸiltaÅŸ kÃ¶yÃ¼ne gidenÂ kamyonetin Ã¼zerine,Â Ã¶ÄŸle saatlerinde Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kamyonetin Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ YÃ¼ksekovada korkutan anlar...

AraÃ§, kar kÃ¼mesi altÄ±nda kaldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve yanÄ±ndaki kiÅŸi, araÃ§tan kendileriÂ Ã§Ä±karak kurtuldu. Yol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in bÃ¶lgede bulunan, KarayollarÄ±'na baÄŸlÄ± karla mÃ¼cadele ekipleri, aracÄ± karlarÂ altÄ±ndan halatla Ã§ekti. Kapanan kÃ¶y yoluÂ da ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.

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