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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş, toprağa verildi

17.03.2025 - 18:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)-

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş, toprağa verildi

Suriye'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş İsmet Aktaş (33), memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verildi.

70’inci Mekanize Piyade Komando Tugayı’na bağlı olarak Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Uzman Çavuş İsmet Aktaş, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Aktaş için bugün memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş, toprağa verildi

Dinar Belediyesi önündeki törene; Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İlçe Kaymakamı Kemal Duru, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, Başsavcı Emre Vurmaz, Adli Yargı Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emrah Turan, İlçe Belediye Başkanı Veysel Topçu, İlçe Jandarma Komutanı Fuat Topal, askeri ve mülki erkan ile İsmet Aktaş'ın ailesi katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş İsmet Aktaş'ın cenazesi İlçe Müftüsü Ahmet Kervancıoğlu tarafından kıldırılan namazın ardından omuzlarda taşınarak Karakuyu Mezarlığı’na götürülüp son yolculuğuna uğurlandı.

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