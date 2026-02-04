Kalkandere'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Kalkandere'ye bağlı Kayabaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DJZ 989 plakalı kamyonetin sürücüsü Şuayip Avcı (65), sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak aracıyla İkizdere Deresi'ne yuvarlandı. Yoldan geçerken kazayı fark eden Yavuz Yüce'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Şuayip Avcı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan Mehmet Avcı ise yaralandı. Yaralı şahıs ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.