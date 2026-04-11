Kahramanmaraş'ta yüzme bilmeyen kadın kalmayacak: Onikişubat Belediyesi'nin yüzme kursları için başvurular başladı

Onikişubat Belediyesi, kadınlara yönelik spor ve sosyal faaliyetlerini artırarak sürdürmeye devam ederken, çeşitli kurslarla hem fiziksel sağlığı hem de sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almasını destekleyen Onikişubat Belediyesi, yüzme kurslarıyla da önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

Kadınların sporla buluşmasına imkân tanıyan kurslar, ilçenin farklı noktalarında hizmet veren modern tesislerde gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu’nda alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alacak.

Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kursu programı, 16 yaş ve üzeri kadınlara yönelik olarak planlandı. Katılımcılar, temel yüzme tekniklerinden başlayarak ileri seviyeye kadar eğitim alma fırsatı bulacak. Böylece hem yüzme öğrenmek isteyen hem de kendini geliştirmek isteyen kadınlar için kapsamlı bir program sunuluyor.

Kurs kapsamında eğitimler, 14 Nisan - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Seans saatleri ise başvuru yoğunluğuna göre planlanarak katılımcılara en uygun şekilde düzenlenecek. Program süresince katılımcılar, güvenli ve hijyenik ortamlarda spor yapma imkânı bulacak.

Yoğun talep görmesi beklenen kurslar için kontenjanın sınırlı olduğu belirtilirken, kayıtların 22 Nisan tarihine kadar devam edeceği ifade edildi. Tesis kullanımına yönelik belirli bir ücretlendirme uygulanacağı da duyuruldu.