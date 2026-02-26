Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Kahramanmaraş'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
26.02.2026 - 23:51Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor. Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Kahramanmaraş'ın Elbistan, Göksun, Nurhak ve Afşin ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü Elbistan, Göksun, Nurhak ve Afşin ilçelerinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetleri durduruldu. Alınan karar kapsamında kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile ağır kronik rahatsızlığı bulunan personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.