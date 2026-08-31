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Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Eski eşini vurarak öldürdü, aynı silahla hayatına son verdi

31.08.2026 - 18:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Eski eşini vurarak öldürdü, aynı silahla hayatına son verdi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Eski eş aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak'ta meydana geldi. İki çocuk annesi 39 yaşındaki A.O. bir süre önce A.K.'den (45) boşandı. A.O., boşanmanın ardından uzaklaştırma kararı da aldırdı. Ancak A.K. bugün eski eşinin yaşadığı eve geldi.

A.K., A.O.'yu burada silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendini vurarak hayatına son verdi. Olay esnasında evde bulunan çocukların dışarıya çıkarak haber vermeleri üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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