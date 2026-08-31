Aydın’da 17 ilçede yol seferberliği! Ekipler sahaya indi, çalışmalar hız kesmeden sürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. 17 ilçede eş zamanlı yürütülen çalışmalarda yollar yenilenirken, trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler de hayata geçiriliyor.
kaynak olarak ekleyin
Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar güncel olarak; Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı’nda, A1 kanal yolunda, Atatürk, Kızılçay, Zeytindalı, Polis Okulu ve Efekent Bulvarlarında, Ara Güler Caddesi’nde, Eğrikavak Mahallesi’nde, Elizdere Köprüsü’nde, Nazilli ilçesinde 1203. Sokak’ta, Akpınar, Ovacık, Ocaklı ve Kocakesik Mahallelerinde, Buharkent ilçesinde Efeler Caddesi’nde, Bozdoğan ilçesinde Atatürk Caddesi ile Madran ve Cumhuriyet Mahallelerinde, Çine ilçesinde Subaşı ve Yörükler Mahallelerinde, Didim ilçesinde Mavişehir Halk Marinası’nda, Barış ve Aldemir Caddelerinde, Germencik ilçesinde Moralı Mahallesi’nde, İncirliova ilçesinde İkizdere, Yazıdere ve Karabağ Mahallelerinde, Karacasu ilçesinde Alemler Mahallesi’nde, Karpuzlu ilçesinde Şenköy Mahallesi’nde, Koçarlı ilçesinde Çulhalar ve Hacıhamzalar Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Kızılcaköy ve Ahatlar Mahallelerinde, Kuşadası ilçesinde Sabri Mumcu Caddesi ile Kirazlı ile Yaylaköy Mahalleleri arasında bulunan yolda, Kuyucak ilçesinde Ovacık ve Yamalak Mahallelerinde, Söke ilçesinde Güneyyaka Mahallesi’nde, Yenipazar ilçesinde Eğridere Mahallesi’nde ve Nazilli ile Bozdoğan ilçeleri Beğerli ile Yazıkent Mahalleleri arasında bulunan yolda eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Aydınımızın dört bir yanında yatırım ve projelerimizi devam ediyoruz. Kentimizin ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarımızı 17 ilçemizin tamamında eş zamanlı olarak sürdürüyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.